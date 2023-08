Selon le média américain CNN, M. Bazoum est maintenu isolé par les militaires qui ont pris le pouvoir, et n’a que des pâtes et du riz pour se nourrir.

À lire aussi

D’après la même source, il a affirmé dans une série de messages envoyés à un ami qu’il était privé de “tout contact humain depuis vendredi”, sans que personne ne lui apporte de nourriture ni de médicaments.

Ainsi, Antonio Guterres “redit sa préoccupation quant à la santé et à la sécurité du président et de sa famille, et appelle une nouvelle fois à sa libération immédiate et sans condition, ainsi qu’à son rétablissement à la tête de l’État”.