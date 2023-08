Coup d'Etat au Niger : le Cap-Vert, membre de la Cédéao, opposé à une intervention militaire

Niger : après le feu vert ouest-africain pour une opération militaire, des inquiétudes s’élèvent sur le sort du président renversé

Après le feu vert de pays ouest-africains à l’usage de la force pour rétablir le président Mohamed Bazoum renversé par un coup d’État au Niger, les inquiétudes sur son sort et ses conditions de détention se font vendredi de plus en plus grandes.