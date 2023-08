Un troupeau d'éléphants échappé d'un parc national en Ouganda tue deux personnes

L'UWA tente à présent de ramener les animaux dans la réserve.

Le parc national Queen Elizabeth est l'une des plus grandes zones protégées d'Afrique de l'Est et l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Ouganda en raison de sa biodiversité. Le parc est voisin du parc national des Virunga en République démocratique du Congo.

Selon les organisations de protection de la nature, les rencontres problématiques entre la faune et l'homme sont de plus en plus fréquents en Afrique. L'habitat naturel des animaux sauvages se restreint en effet de plus en plus en raison de la forte croissance démographique du continent.

Le parc national Queen Elizabeth abrite aujourd'hui près de 8.000 éléphants, soit quatre fois plus qu'il y a 40 ans.