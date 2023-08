Drôle de justice pour un responsable de l'opposition congolaise : "Le malaise est réel et les derniers éléments du dossier sont très inquiétants"

”Mon frère est quelqu’un de très pudique. Il préférera rester dans sa cellule plutôt qu’apparaître diminué”, explique Moïse Moni Della, le “grand frère” de Salomon Kalonda, le conseiller politique de Moïse Katumbi, le principal opposant qui se dresse sur la route du second mandat rêvé par Félix Tshisekedi. Le “grand frère”, joint à Kisangani, évoque un “dossier politique” , “une détention arbitraire”. “À travers Salomon, c’est Moïse Katumbi qui est visé”, poursuit-il, lui qui a passé plus de cinq mois dans les geôles congolaises fin 2016, sous le régime Kabila, accusé d’être l’auteur intellectuel d’émeutes qui ont fait plus de 50 morts en septembre 2017.