RDC: la "table ronde" opte à l'unanimité pour la levée de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri

"Après constat, analyse, débat et délibération faites dans les trois commissions susmentionnées", les députés et membres de la société civile ont déclaré réitérer "la demande pressante de la population des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour l'unique et seule option : la levée pure et simple de l'état de siège" précise le communiqué final des travaux, lu en présence du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, qui représentait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. .