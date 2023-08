Egypte : l'opposant Ahmed al Tantawi veut défier le président Abdel Fattah al Sissi

Ennemi numéro un d’Abdel Fattah al Sissi, l’opposant socialiste Ahmed al Tantawy s’efforce avec insistance de mettre un terme à la présidence de l’ancien maréchal. Et il semble être le seul à ne pas reculer face à la terreur exercée par le régime égyptien contre tout opposant sérieux. Mais malgré les risques et le sort qu’il pourrait connaître, il persiste dans sa mission. Depuis le début de ce siècle, aucun candidat sérieux contre un président égyptien n’a échappé à la répression. En 2018, al Sissi a puni tous les candidats qui osaient le défier. Deux candidats, dont l’ancien chef d’état-major Sami Anan, ont été emprisonnés, et le troisième assigné à résidence avant d’être exfiltré à l’étranger. Dans un pays où 60 000 dissidents croupissent en prison pour avoir osé s’opposer au régime, quiconque ose défier le président en personne n’a aucune chance de survie.

Comme l’opposant russe Alexeï Navalny, Tantawy veut changer le régime depuis le haut. Sa campagne repose sur deux axes principaux : dénoncer la corruption et l’échec du régime en place, et promettre une réforme constitutionnelle, démocratique et économique. Dans la vidéo de son programme électoral, il attaque la politique de construction des palais et l’achat des avions présidentiels, dont celui jugé “provocateur” d’un avion de 500 millions de dollars l’année dernière, alors que le pays est plongé dans la crise. S’il devenait président, il a promis de revendre ces avions, et d’exploiter les palais en tant que bien au service de l’Etat.

Ces dernières années, Ahmed Tantawy n’a raté aucune occasion d’attaquer le président égyptien, qui contrôle d’une main de fer la scène politique et empêche violemment toute voix dissidente. En septembre 2022, dans une interview à la BBC, il a qualifié la performance du président Sissi au pouvoir comme “la pire des deux cents dernières années de l’histoire de l’Égypte”, appelant celui-ci à démissionner.

Un opposant socialiste

Né en 1979 dans le gouvernorat de Kafr el Cheikh, dans le nord du delta du Nil, Ahmed Tantawy est un ancien journaliste et membre d’Al Karama (la dignité, en arabe), un parti politique d’obédience socialiste nassérienne. Il participe à la révolution de 2011 contre l’ancien régime de Hosni Moubarak. Après le coup d’État de juillet 2013, il démissionne du parti suite à la candidature du président d’Al Karama, Hamdein Sabahy, contre al Sissi, considérant que cette candidature allait donner la légitimité au retour du gouvernement militaire dans le pays.

Toutefois, le parcours politique de Tantawy prend un tournant en 2015, quand il devient membre du parlement égyptien, après avoir vaincu le candidat prorégime. Ahmed Tantawy figure parmi les rares opposants dans un parlement contrôlé par l’État. Il s’oppose publiquement aux politiques adoptées par l’État et à la transformation du parlement en outil de répression aux mains du gouvernement. Il n’a de cesse de demander la libération des prisonniers politiques, l’arrêt de la politique d’endettement adoptée par al Sissi qui aggrave la situation économique du pays, et de critiquer l’influence et l’implication démesurées des forces armées dans l’économie nationale, appelant au retrait des militaires de celle-ci.

En avril 2019, suite à l’approbation du parlement des amendements constitutionnels, Ahmed Tantawy déclaré devant les députés : “Je n’aime pas le président, je n’ai aucune confiance en sa performance”. Cette déclaration est devenue virale en Égypte, subjuguée de voir un député parlementaire critiquer publiquement le président égyptien.

Mais ces déclarations lui coûtent cher. Un an plus tard, Ahmed Tantawy doit quitter le parlement après avoir perdu les élections dans sa circonscription électorale. Une défaite qu’Ahmed Tantawy dénonce comme le fruit d’une falsification des résultats par le régime afin de l’exclure mais qui, paradoxalement, va aussi contribuer à accroître sa popularité. ll est élu président du parti Karama fin décembre 2020, puis secrétaire du Mouvement civil démocratique, la coalition des partis d’opposition.

Cible numéro un

À la différence de l’opposition “domestiquée” dans la scène politique égyptienne, Ahmed Tantawy a subi de fortes pressions sécuritaires. Début août 2022, il quitte l’Égypte pour le Liban, après des menaces, selon des déclarations de membres de son parti au site d’info Mada Masr. Pour l’État, Ahmed Tantawy a franchi la ligne rouge après avoir publié un article sous le titre “Comment le président de la République peut-il être limogé et jugé ?”. Le site qui l'a publié est bloqué depuis cette date.

Ce voyage lui a permis de prendre une décision déterminante. En avril dernier, M. Tantawy annonce son retour en Égypte pour se présenter à la présidentielle, de quoi agacer le régime. Quelques jours avant son retour prévu en mai, la police a arrêté ses deux oncles et certains de ses jeunes partisans. En juillet, aucun hôtel n’a accepté de le loger en Haute-Égypte, suite à des directives sécuritaires.

Dans les médias favorables au pouvoir en place, il est devenu la cible numéro un. Dans son talk show, Nashaat al Deihi, a accusé Tantawy, “ce garçon qui veut être un président de la République” d’avoir des troubles psychologiques.

Ahmed Tantawy mise sur les jeunes et les classes pauvres et moyennes appauvries par la politique d’Abdel Fattah al Sissi. Il tente de tirer profit de cette colère qui enfle chez les Égyptiens. Depuis l’année dernière, l’Égypte traverse la pire crise économique de son histoire récente. La livre a perdu 50 % de sa valeur face aux devises étrangères. La situation est pire sur marché noir, alors que l’inflation a atteint 38,2 % en juillet, et les prix des denrées essentielles ont doublé. Des observateurs ont pointé la politique d’endettement du Président ainsi que les dépenses extravagantes sur des projets non rentables au rang des motifs principaux de cette crise.