Le mystérieux magot trouvé à bord d’un jet privé suscite de vives interrogations

Près de six millions de dollars en cash, des lingots d’or (qui se sont révélés faux), des pistolets et des munitions cherchent désespérément propriétaires. Retrouvé le 14 août à l’aéroport de Lusaka (Zambie) à bord d’un jet privé parti du Caire, le mystérieux magot fait l’objet depuis d’une foule de rumeurs et spéculations. Car personne, nulle part, ne reconnaît avoir loué l’avion ou posséder son contenu. De l’argent si malpropre que nul n’ose le réclamer.