Le Sommet africain pour le climat, premier rendez-vous pour la réussite de la COP28 : "On a montré que l'Afrique n'était pas une victime"

Pendant trois jours, une vingtaine de dirigeants et responsables d'Afrique et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU, António Guterres, seront accueillis dans la capitale kényane par le très actif président, William Ruto, qui souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de "proposer des solutions africaines" à la prochaine conférence climat annuelle de l'Onu.