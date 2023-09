Vacanciers marocains tués: des tirs face à "un refus d'obtempérer"

"Lors d'une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des garde-côtes a intercepté, mardi à 19H47 (18H47 GMT), trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales", écrit le ministère dans un communiqué.

"Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s'arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d'obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manoeuvres dangereuses", selon la même source.

À lire aussi

Après plusieurs "tirs de sommation", "des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite", a ajouté le ministère.

Le ministère a expliqué ces tirs par "une activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé" dans cette zone frontalière, et en raison de "l'obstination des passagers des jet-skis".

Après plusieurs tentatives pour les stopper, "des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s'immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite", selon le ministère.

Selon le ministère, un corps a été retrouvé mercredi, "un cadavre de sexe masculin non identifié, présentant un impact de balle par arme à feu". Le corps a été transféré à Tlemcen pour une autopsie.

Selon les médias marocains et des avocats qui ont porté plainte en France, Bilal Kissi, un vacancier franco-marocain et son cousin Abdelali Mechouar, titulaire d'un titre de séjour régulier en France, ont été tués par les garde-côtes algériens après s'être perdus en mer. Le corps de Bilal Kissi a été retrouvé sur la plage côté marocain.

Ils étaient partis de la station balnéaire de Saïdia (nord-ouest), à la frontière avec l'Algérie, à bord de jets-skis, selon le témoignage du frère aîné de M. Kissi, Mohamed qui a pu regagner la plage.