La “diplomatie du dollar” qui, en Afrique, a longtemps mis aux prises la Chine et Taïwan, a montré l’exceptionnelle expertise nigérienne en la matière. Indépendant, le Niger avait logiquement établi, en 1963, des relations diplomatiques avec la “Chine” de l’époque, celle de Chiang Kai-shek (c’est-à-dire Taïwan). Il avait tout aussi logiquement rompu, en 1974, pour reconnaître, à la suite des Occidentaux, la République populaire de Mao. Toutefois, le 19 juin 1992, la banqueroute avait de nouveau précipité le Niger dans les bras de Taïwan. Avant qu’il fasse marche arrière, le 15 juillet, son gouvernement se voyant reprocher d’avoir bradé l’honneur du pays pour un chèque de 50 millions de dollars. Une semaine plus tard, l’enveloppe ayant été matelassée, la rupture avec Pékin était malgré tout consommée. Jusqu’en 1996 et une réconciliation tout aussi peu désintéressée avec la Chine.

La saga n’est pas aussi lointaine qu’il y paraît. La Chine a, depuis, supplanté la France comme premier investisseur au Niger. Elle a la haute main sur le secteur énergétique, possède les deux tiers du gisement pétrolier d’Agadem, finance un immense oléoduc jusqu’à l’Atlantique via le Bénin, et construit un barrage hydroélectrique sur le Niger près de Kandadji.

À Pékin, où l’on préfère les intrigues de palais aux coups d’État, on s’est un peu ému des événements à Niamey, craignant que l’instabilité et les sanctions ne viennent perturber le cours tranquille des affaires et du commerce. Cependant, le Parti communiste chinois maîtrise l’art de naviguer en eaux troubles. Il s’est accommodé de tous les régimes au Niger (on lui reprocha même de trop s’en accommoder, par exemple quand Mamadou Tandja voulut s’accrocher au pouvoir en 2009). Nul ne doute donc que les putschistes trouveront eux aussi grâce à ses yeux.

Cela laisse un homme déconfit : Antony Blinken. Confiant dans la vitalité démocratique du Niger, le secrétaire d’État américain était venu à Niamey, en mars, dans l’espoir de détourner le pays de Pékin et de Moscou.