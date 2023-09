Séisme au Maroc : « C’est un pays où il y a beaucoup d’auto-construction, les gens s’improvisent bâtisseurs et ils échappent à toute règle»

Selon Frédéric Léone, géographe spécialisé en gestion et cartographie des risques naturels à l’université Montpellier-III et fin connaisseur du Maroc, les normes parasismiques sont très peu appliquées dans la zone où la terre a tremblé. Il se dit inquiet pour les villages de montagne du coin, difficilement accessibles pour les secours et où les habitats traditionnels ne sont pas conçus pour résister à de telles secousses.

La région est-elle particulièrement vulnérable aux tremblements de terre ?

Ce séisme n’est pas surprenant, car la région de l’Atlas a une forte activité tectonique. Le Maroc a déjà expérimenté des séismes assez violents mais pas dans cette région montagneuse. En 2004, il y a eu un tremblement de terre dans le nord du pays, qui avait eu des conséquences désastreuses avec plus de 600 morts. De même, en 1960 à Agadir, un séisme a fait plus de 12 000 morts et il était jusqu’à aujourd’hui le plus sévère de l’histoire du pays [avec une magnitude de 5,7, ndlr].

Le Maghreb est sur une ligne de contact entre la plaque africaine et la plaque eurasiatique, c’est une ligne de déformation active. La plaque africaine remonte vers l’Asie, de deux à trois centimètres par an. C’est cette compression qui met les failles sous pression qui relâchent parfois leur énergie, à l’origine des séismes.

Le bilan humain est déjà très lourd. Doit-on craindre qu’il s’aggrave encore ?

Oui, on est passé de 300 à 800 morts en quelques heures… Ce genre de bilan est exponentiel. Je suis assez inquiet pour les villages de l’Atlas car la région est montagneuse, difficilement accessible pour les secours. De plus, le séisme a eu lieu vers 23 heures, lorsque les gens sont chez eux. Je suis assez pessimiste.

Par ailleurs, les maisons sont pour la plupart traditionnelles, avec des murs qui ne sont pas stables et qui ne sont pas conçus pour résister aux tremblements de terre. Lors du précédent séisme d’ampleur, à Al Hoceima en 2004, on a constaté que les gens surchargeaient les toits des maisons en pisé [en bois et en terre]. Originellement, les toitures sont en solivage, avec des poutres et de la terre, mais pour se protéger de la pluie, les habitants rajoutent des bâches ou des dalles en béton. Tout cela aggrave la situation lors d’un séisme.

Au plan mondial, 75 % des victimes d’un séisme décèdent à cause de l’effondrement des bâtiments. C’est une statistique globale, que l’on a obtenue en s’intéressant à la mortalité lors des séismes de ces cent dernières années.

Lors du séisme en Turquie en février, le non-respect des normes parasismiques du pays a été décrié. Quelle est la situation au Maroc ?

Dans la région où le séisme a frappé, il n’y a pas de normes parasismiques. En ville, les constructions parasismiques datent des années 2000. Mais la réglementation s’applique aux nouveaux bâtiments, on ne modifie pas ceux qui existent déjà. C’est aussi un pays où il y a beaucoup d’auto-construction, les gens s’improvisent bâtisseurs et ils échappent à toute règle. Les normes parasismiques restent dans les textes, et sont peu appliquées pour les habitations individuelles. On est encore dans la découverte de l’événement, il va y avoir la phase de secours, et dans quelques mois il y aura des missions scientifiques pour comprendre ce qu’il s’est passé et en tirer des enseignements pour améliorer la prévention.

Y a-t-il d’autres menaces consécutives au séisme ?

Les répliques sont systématiques. Un séisme, c’est le relâchement de l’énergie le long d’une faille. Le temps que cela s’ajuste et que les failles retrouvent leur position normale, la terre va encore trembler. Les répliques sont fréquentes dans les jours qui suivent la secousse initiale. Même si leur intensité diminue progressivement, de nouvelles vibrations sur un bâtiment fragilisé peuvent avoir de graves conséquences. En revanche, comme on est éloigné du littoral, il n’y a pas de risques de submersion et de tsunami. Cela se serait déjà manifesté si cela avait été le cas.

Ce tremblement de terre est-il de la même ampleur que celui en Turquie ?

Non, je ne pense pas. En Turquie, le phénomène était beaucoup plus proche des zones urbaines, très denses et très mal construites. S’il y avait eu des milliers de morts à Marrakech, on le saurait déjà. Ce n’est pas du tout la même configuration et les conséquences ne seront pas les mêmes, heureusement.