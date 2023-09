Les puissantes secousses ont semé la panique à Marrakech et d’autres villes des alentours, dans cette région qui attire souvent beaucoup de touristes. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux où l’on voit des gens courir dans tous les sens lorsqu’ils se rendent compte de ce qu’il se passe. Une vidéo montre notamment des dizaines de personnes attablées dans un restaurant, qui se lèvent soudainement et simultanément pour sortir de l’établissement, complètement paniqués.

Des images montrent également un concert lors d’un mariage, brusquement interrompu par le tremblement de terre. Les musiciens et invités se précipitent alors à l’extérieur en criant, terrifiés.

Le dernier bilan provisoire, établi vers 11H45, fait état de 820 morts et plus de 300 blessés, donc une cinquantaine dans un état critique, ont déclaré les autorités de la région. Ce séisme est le plus puissant qu’a connu le Maroc jusqu’ici.