”Comme un élastique qu’on déchire” : les sismologues s’attendent à un phénomène assez rare qui risque d’alourdir le bilan du séisme au Maroc

Sur place, l’aide international continue d’arriver au Maroc, où un deuil national de trois jours a été décrété. Le pays pourrait avoir besoin d’aide “pendant des années”, selon la Croix-Rouge internationale.

guillement Dans ces villages, les bâtiments sont moins résistants à la sollicitation sismique"

Plusieurs pays, dont Israël, la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et les États-Unis, ont proposé leur aide. Un soutien crucial au vu de l’intensité des effondrements. D’après de nombreux experts, le pays pourrait d’ailleurs être frappé par plusieurs répliques dans les jours à venir.

”Des répliques assez fortes vont survenir”

En effet, plusieurs sismologues expliquent ce matin qu’avec des séismes de cette puissance-là, on doit se préparer avoir des répliques pendant des jours, des semaines. Des répliques qui peuvent être assez fortes, on peut attendre des magnitudes de 6.

Toutefois, il est peu aisé de savoir quand auraient lieu ces répliques. De plus, ce n’est pas certain qu’elles atteignent des magnitudes élevées.

”Par contre, on doit s’attendre à observer des répliques plus petites, c’est fort probable qu’il y en ait. La source du séisme, donc l’épicentre, se situe au sud ouest de Marrakech, non pas à Marrakech même mais proche d’une zone montagneuse, donc les villages de ces montagnes sont en général construits avec des bâtiments anciens de construction traditionnelle, en terre ou en briques, explique Thomas Lecocq, sismologue au centre de sismologie et gravimétrie de l’Observatoire royal de Belgique. Ce sont des matériaux qui résistent donc qui sont très bons pour la résistance à la chaleur ou au froid mais qui sont malheureusement moins résistants à la sollicitation sismique. Donc localement, autour de l’épicentre on peut s’attendre à des destructions vraiment très importantes. Il est probable qu’à Marrakech les destructions ne soient pas gigantesques”.

”Après un séisme, il y a toujours des répliques, avance pour sa part Jean-François Thimus, professeur émérite à l’UCLouvain et spécialiste en résistance des matériaux et stabilité des sols. Concrètement, on fait face à des réajustements tectoniques dans la région. D’ailleurs, depuis ce tremblement de terre, d’autres secousses ont déjà été ressenties, notamment dans la province d’Al-Haouz (l’épicentre de la catastrophe)”.

guillement La première déchirure peut par effet de cascade conduire à la rupture d’une autre faille"

Sur LCI, Philippe Vernant, membre de la coordination post-sismique du CNRSC explique le phénomène : ce qu’il s’est passé au Maroc la nuit dernière, c’est comme un élastique qu’on déchire. On a aussi pu induire des déchirures sur l’élastique un peu plus loin, ce qui veut dire qu’on n’est pas à l’abri de déclencher un séisme sur une faille plus éloignée, prévient-il. La première déchirure peut par effet de cascade conduire à la rupture d’une autre faille, c’est ce qui fait qu’il y a parfois un risque de séisme plus fort après un premier”.

”Il faut être très prudent avec les premiers chiffres”

Sur le terrain, les recherches en zone rurale se poursuivent pour retrouver des survivants. Les secours continuent de s’activer après le puissant séisme survenu vendredi soir, le plus meurtrier en plus de 60 ans au Maroc.

“À Marrakech, il y a beaucoup de constructions modernes, beaucoup de constructions qui ont été faites après 2004, ce sont donc les villages qui seront plus touchés, poursuit Thomas Lecocq. Et quand, dans la matinée qui suit un séisme, on annonce autour de mille morts, il y a malheureusement des chances qu’on double ça dans la fin de la journée ou dans les jours qui viennent. Quand on aura pu faire état des lieux de l’ensemble des villages et des gens affectés. Et puis il y a aussi une partie de personnes qui sont disparues pour l’instant, qui ne sont pas catégorisées comme des victimes. Donc il faut être très prudent dans les premiers chiffres. Mais dans l’ordre de grandeur, c’est quand on se réveille le matin et qu’on annonce 100, il y en aura 1000 le lendemain, c’est malheureusement souvent comme ça”.