”Les habitations ne seront pas restaurées avant un long moment” : après le séisme au Maroc, les habitants de la médina de Marrakech livrés à la rue

Sur la place des Qzadria, Aïcha, la cinquantaine, interpelle les passants et demande de l’aide. “Le plafond de notre maison s’est complètement effondré. Nous avons dû fuir en toute vitesse en laissant toutes nos affaires sous les décombres”, raconte en larmes cette veuve, mère de quatre enfants, locataire d’une vieille demeure du Mellah, le quartier juif de la ville. Derrière elle, son père en chaise roulante, est visiblement toujours sous le choc. Octogénaire, Ba Mohamed a été sorti de justesse par ses petits enfants du premier étage de la vétuste bâtisse. C’était la veille, vers 23 heures, avant la chute des premiers débris. Une goutte de satisfaction dans un océan de malheur. Le dernier bilan, annoncé samedi soir par le ministère de l’Intérieur, fait état d’au moins 2 012 morts et 2 059 blessés, dont 1 404 dans un état très grave. La majorité des victimes est à déplorer à environ 70 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, dans les villages des montagnes du Haut-Atlas.

À l’entrée du Mellah, l’esplanade est bondée de monde. C’est la cour des miracles. Très nombreux sont les habitants de la médina à s’être retrouvés du jour au lendemain sans domicile fixe. Des quartiers (Derbs) entiers ont été désertés. Ici et là sur la grande place, on s’occupe comme on peut. Des enfants forment un cercle et s’inventent des jeux pour tuer le temps. La rentrée scolaire est vite oubliée. “Je n’arrive plus à dormir. Tout ce dont je me souviens, c’est de la fuite en tenant mon petit frère dans mes bras. Tous nos voisins sont sortis en courant”, témoigne Youssef, jeune garçon 12 ans. Avec ses mots, il jure ne pas avoir réussi à fermer l’œil de la nuit.

Les recoins investis par les familles sinistrées offrent un décor presque semblable : Tapis, chaises en plastique, bouteilles d’eau plate, couvertures et oreillers, bonbonnes de gaz butane pour casser la croûte, biberons pour les nouveau-nés… La journée s’annonce longue. Certains sont allongés à même le sol. Smartphones en main, ils discutent avec des proches ou s’informent des dernières nouvelles du Haut-Atlas, où a été signalé l’épicentre du tremblement de terre et où la majorité des victimes sont à déplorer.

Un petit carré est même réservé à la prière, vu la fermeture des mosquées menaçant de tomber à tout instant. Des fidèles s’y recueillent à longueur de journée, implorant la miséricorde divine.

Le plus dur reste à venir

Si aucune perte humaine n’est à déplorer dans le Marrakech intra-muros, il n’en demeure pas moins que les dégâts matériels restent considérables. Les dédales du vieux Mellah sont gravement sinistrés. Rares sont les ruelles à avoir surmonté la violente secousse de la veille. Maisons, riads, Qissarias (petits souks à l’intérieur de la médina), et autres commerces de proximité sont gravement endommagés. La médina Marrakchie, vieille de dix siècles, retient son souffle. D’habitude bouillonnantes de vie, certaines rues commerçantes sont désormais quasi vides. Le contraste est saisissant. Les mobylettes passent à vive allure et la poussière étouffe des passants ébranlés. Le plus dur reste à venir, estime Ali, un des épiciers à avoir ouvert boutique au lendemain de la catastrophe. “Les habitations ne seront pas restaurées avant un long moment. Nous espérons juste que les responsables auront prévu des solutions pour les familles qui n’ont nulle part où aller”, s’inquiète le commerçant, non sans désarroi. Moussa, son voisin de palier, encaisse le coup. Victime, la veille, d’une chute en plein mouvement de panique, il dit “remercier dieu d’avoir épargné la vie de ses petits-enfants”, dont un bébé d’à peine six mois. “J’ai emmené les miens au quartier Massira chez des cousins. Là-bas, aucune maison ne menace de s’écrouler, même si les gens continuent de s’inquiéter”, explique ce tenancier d’un bazar ayant pignon sur rue.

A la sortie de la médina, vers la célèbre place Jamaâ El Fna, l’attraction touristique a été reléguée au second plan même si les touristes restent bien présents. Des caméras de télévisions étrangères reportent les premières images du drame. Deux minarets surplombant les lieux sont presque devenus le symbole d’une ville qui peine à prendre conscience de l’ampleur des dégâts. Quelques bâtiments datés de l’époque du Protectorat (1912-1956) ont été gravement fissurés. Des barrières de sécurité y interdisent tout accès, avec une présence active des forces de l’ordre aux alentours. Les parcs et jardins (Arsat) dominés par l’imposante tour Koutoubia haute de 77 mètres grouillent de monde. Tous des habitants de l’ancienne médina qui ne savent plus à quel saint se vouer.