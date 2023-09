D'étranges boules lumineuses aperçues dans le ciel à Marrakech avant le séisme (VIDEO)

Suite au séisme, l'auteur du compte qui a partagé les images s'est mis à chercher des explications sur les réseaux sociaux. Et les théories complotistes n'ont pas tardé à fleurir, certaines affirmant qu'il s'agissait d'OVNI, de satellites appartenant à Elon Musk ou encore de "ballons chinois".

Mais il ne s'agit évidemment d'aucune de ces hypothèses. Les lumières aperçues dans le ciel au-dessus du Maroc apparaissent parfois avant un séisme et sont connues sous le nom d'"earthquake lights", soit "lumières de séisme" si on doit le traduire en français. Ce phénomène est étudié depuis de nombreuses années par les scientifiques, mais la rareté de son apparition rend son décryptage compliqué. En 2014, des physiciens et chercheurs de la NASA se sont penchés sur ces lumières de séisme, analysant 65 témoignages (datant de 1600 et après) relatant une telle manifestation lumineuse avec un tremblement de terre.

Ils se sont attardés, entre autres, sur les récits de l'apparition d'un "globe lumineux rose" dans le ciel canadien 11 jours avant un tremblement de terre puissant, ou sur les images d'"éclairs lumineux" apparus en 2007 au Pérou, avant un séisme de magnitude 8 à Pisco.

Ils sont notamment arrivés à la conclusion que les "earthquake lights" pouvaient "prendre différentes formes": des sphères lumineuses statiques ou en mouvement, des flashs rapides, des "sortes de flammes qui sortent du sol" (et n'émettant pas de chaleur) et pour finir, "des bandes ou des colonnes lumineuses qui sortent du sol". Les points de lumière observés au Maroc collent à la définition de la première catégorie.

Quelle est la cause des lumières de séisme?

Les physiciens qui se sont penchés sur le sujet ont pointé une réaction électrique comme cause à ce phénomène. Selon Friedemann Freund, professeur de physique à l'université d'État de San Jose et chercheur principal dans un centre de recherches de la Nasa, l'activité sismique active et libère des charges électriques dans certains types de roches et provoque une lumière particulière, différente en fonction des roches et de l'atmosphère. L'air est en quelque sorte ionisé par la libération soudaine de ces charges électriques.

Mais les théories sur ce qui provoque les "earthquake lights" continuent de faire débat, étant donné qu'il est très compliqué d'analyser le phénomène très concrètement, de l'anticiper ou d'être sûr qu'il est lié au tremblement de terre qu'il précède. D'apèrs le National Geographic, "les conditions propices à l'apparition de ces lumières sont rassemblées dans moins de 0,5 % des tremblements de terre dans le monde", d'où sa rareté.