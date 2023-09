“J’ai vu la mort de mes propres yeux” : après le séisme au Maroc, les recherches se poursuivent dans les zones sinistrées

People carry the remains of a victim of the deadly 6.8-magnitude September 8 earthquake, in the village of Imi N'Tala near Amizmiz in central Morocco on September 10, 2023. Using heavy equipment and even their bare hands, rescuers in Morocco on September 10 stepped up efforts to find survivors of a devastating earthquake that killed more than 2,100 people and flattened villages. (Photo by FADEL SENNA / AFP) ©AFP or licensors

Le tremblement de terre qui a touché le Maroc dans la nuit du 8 au 9 septembre a fait 2 681 morts et 2 501 blessés, selon le dernier bilan temporaire communiqué ce lundi par les autorités marocaines. Près de la moitié des personnes décédées sont originaires de la province d’Al-Haouz, une région montagneuse parmi les plus pauvres du pays. Ce terrain accidenté complique la tâche des secours qui peinent à arriver jusqu’à certains villages isolés. Les routes d’accès, déjà rares, ont été fortement abîmées par le séisme, et certaines d’entre elles sont restées fermées jusqu’à dimanche en raison de glissements de terrain. Les secouristes tentent donc désormais de pénétrer le plus rapidement possible dans les villages de montagne isolés qui ont été touchés, les 72 premières heures qui suivent une telle catastrophe étant cruciales.

Les Affaires étrangères belges n’ont reçu aucune information faisant état de Belges blessés ou décédés, ont-elles indiqué lundi soir, après avoir contacté pendant le week-end les quelque 630 Belges présents au Maroc enregistrés sur le site Travellers Online. Un numéro d’urgence, le +32 2 501 4000, est toujours mis à la disposition des proches des Belges se trouvant au Maroc. Au moins quatre ressortissants français, en revanche, ont été tués et quinze autres blessés dans la catastrophe.

Les secours étrangers commencent leur mission

Ce dimanche, les autorités du pays annonçaient avoir accepté l’aide de quatre pays – l’Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats arabes unis – parmi les nombreuses propositions émanant d’autres pays, dont la Belgique. Les premières équipes internationales de recherche et de sauvetages espagnoles et britanniques ont quant à elle entamé leur mission au Maroc. Le Royaume-Uni a envoyé 60 spécialistes en sauvetage, du matériel et quatre chiens, tandis que l’Espagne a dépêché sur place une unité spéciale de l’armée accompagnée de chiens de sauvetage. Leur objectif est de venir en aide aux sauveteurs locaux, indique l’agence de presse marocaine MAP.

Le roi Mohamed VI a ordonné que toutes les aides financières destinées aux victimes soient quant à elles mutualisées dans un compte de la banque Al-Maghrib, la banque centrale du Maroc. Un appel aux dons a été lancé par Médecins sans frontières (MSF), qui a envoyé plusieurs équipes sur place pour évaluer les besoins. Le Consortium 12-12, qui regroupe sept organisations humanitaires, attend toujours “un feu vert formel du gouvernement marocain” pour lancer une campagne de collecte de fonds.

L’Union européenne a quant à elle annoncé fournir une première aide humanitaire en réponse au tremblement de terre en débloquant un financement d’un million d’euros. “L’UE reste prête à aider le Maroc de toutes les manières nécessaires pendant cette période difficile”, a déclaré Janez Lenarčič, commissaire chargé de la gestion des crises. Une aide de cinq millions d’euros va par ailleurs être débloquée par la France, pour soutenir les ONG qui sont actuellement sur place, a annoncé lundi la ministre française des Affaires étrangères.