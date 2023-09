Pourquoi le Maroc n’accepte-t-il pas l’aide de la Belgique après le séisme dévastateur ?

À ce stade, Rabat n’a donc pas décidé d’activer celle proposée par la Belgique. Pourtant, la Belgique est prête à envoyer de l’aide. Elle sait déjà ce qu’elle peut envoyer, mais elle n’a, à ce stade, reçu aucune demande officielle de la part des autorités marocaines ni du Roi. Sans cette demande, la Belgique ne peut rien faire d’autre que de signaler qu’elle est prête. Elle ne peut débarquer avec des avions entiers si l’aide au sol n’est pas coordonnée et si l’accès au territoire ne leur est pas accordé.

Concrètement, l’aide au niveau européen fonctionne au sein d’un système de coordination. Chaque pays est spécialisé dans un domaine. La Belgique n’a pas de Rescue Team, les forces de premiers secours équipées notamment de chiens. Notre pays peut par contre envoyer l’équipe Bfast, spécialisée dans les hôpitaux de campagne. Elle peut amener des tentes, des médicaments et éventuellement de l’alimentation. C’est une aide qui arrive dans un second temps, donc.

Des considérations diplomatiques ? “Il ne faut pas être naïf”

Dès samedi, la ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé que le service B-Fast a été activé afin que la Belgique puisse fournir une assistance. “La Belgique est prête mais nous attendons une demande concrète des autorités marocaines, explique Rodolphe Polis, porte-parole de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS). Il faut savoir que c’est une région difficile d’accès, il faut donc coordonner l’aide sur place et ne pas provoquer d’embouteillages sur le terrain. Ce qu’on peut dire, c’est que la Belgique se tient prête à envoyer des équipes sur place”. Le cabinet de la ministre fédérale de la Coopération Caroline Gennez a même libéré 5 millions d’euros pour venir en aide au Maroc.

Avec les heures qui passent, certains s’inquiètent de ne pas recevoir de demandes de la part du Maroc. La question de savoir pourquoi le pays n’accepte que l’aide de pays considérés comme “amis” sur le plan diplomatique commence à agiter les sphères diplomatiques.

“Il est tout à fait possible qu’il y ait des considérations diplomatiques derrière, même si c’est encore difficile à affirmer, estime Michel Liégeois, professeur de Relations internationales à l’UCLouvain. On le saura plus tard, il est toujours peu aisé d’avoir des précisions là-dessus quand on se trouve dans le feu de l’action. Toutefois, il ne faut pas être naïf, c’est un élément qui peut jouer. Vu le caractère dramatique de la situation, avec plusieurs milliers de morts, il y a un travail colossal sur le terrain avec des considérations pratiques qui priment. Je ne serais donc affirmatif ni dans un sens ni dans l’autre, il existe des raisons purement pratiques et sûrement diplomatiques d’un autre côté”.

”Un flux d’aide anarchique peut être totalement contre-productif”

En cause notamment : le dossier épineux du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole dont le statut fait toujours l’objet d’une médiation à l’ONU. Rabat y revendique sa souveraineté totale, c’est même une priorité absolue pour la diplomatie marocaine. Pour l’ONU, il s’agit toujours d’un territoire non autonome, dont la décolonisation n’est pas terminée.

C’est en partie pour cette raison que les relations franco marocaines sont tendues malgré de forts liens culturels, économiques et historiques. “Avec la Belgique, les relations sont moins tendues, poursuit-il. Ceci dit, la position belge sur le Sahara occidental est alignée aux autres pays européens et donc pas sur celle du Maroc. Il est difficile d’évaluer des considérations de ce genre mais ce n’est pas à exclure”.

Sur le terrain, l’accès des services d’aide aux zones concernées est également périlleux. Il est donc difficile d’imaginer que tous les pays arrivent au même moment pour aider les sinistrés.

“Ce sont des zones montagneuses et il y a beaucoup de difficultés à coordonner l’aide sur place, l’afflux ne doit pas être trop important, souligne Michel Liégeois. On ne peut pas surcharger les services sur place, c’est un équilibre à trouver. Le choix peut être aussi d’accepter d’abord les pays qui offrent l’aide la plus importante, en termes de nombre. La Belgique dispose de services de secours de très grande qualité mais de plus petite taille, qui pourra sûrement arriver dans un second temps. On l’a également observé dans le passé : un flux anarchique peut être totalement contre-productif sur le terrain, avec des équipes qui attendent des heures à l’aéroport, qui dorment sur place. Les autorités marocaines sont dans une situation de crise qui est extrêmement difficile à résoudre”.