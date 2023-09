”Évidemment, on va dire que les maisons qui se sont effondrées au Maroc sont majoritairement traditionnelles. Ce n’est pas tout à fait vrai”

Les constructions traditionnelles pointées du doigt

“Ce séisme se produit alors qu’il y a actuellement un mouvement de revalorisation des techniques traditionnelles, en cours depuis des années, pour essayer de faire reconnaître au niveau parasismique les constructions en terre. Ce mouvement s’érige contre l’utilisation effrénée du béton armé qui est en train, comme dans beaucoup d’autres pays, de remplacer des techniques traditionnelles qui pourtant utilisent des matériaux locaux, adaptés au climat”, recadre-t-il d’emblée. Marqué par le tremblement de terre d’Agadir en 1960 qui rasa pratiquement la ville et fit environ 12.000 morts, et par celui, plus récent, d’Al Hoceima en 2004 qui avait fait 628 morts, le Maroc préconisait depuis lors l’utilisation du béton armé pour toute nouvelle construction sur son territoire. Une erreur, selon l’architecte, qui reste convaincu que la solution ne se trouve pas dans le béton. “Évidemment, aujourd’hui on va dire que les maisons qui se sont effondrées sont majoritairement traditionnelles. Je pense que ce n’est pas tout à fait vrai. Tous les villages proches de l’épicentre du tremblement de terre, dans l’Atlas donc, sont des villages principalement en terre puisqu’ils sont plus excentrés, plus traditionnels et plus pauvres”, détaille-t-il. Cependant, “des villages aussi proches de l’épicentre, mais plus contemporains et plus bétonnés comme celui de Moulay Brahim, ont aussi été extrêmement impactés par le tremblement de terre”, complète-t-il. Le problème, selon cet expert, ne se situe pas sur la question de matériaux mais sur la qualité des techniques de construction. Une construction en béton, tout comme une construction en pisé, mal réalisée, ne fait pas le poids face à un tremblement de terre de magnitude 6,8 sur l’échelle de Richter. Si le Japon s’est adapté aux fréquentes secousses qu’il subit quotidiennement, ce n’est pas le cas du Maroc qui reste relativement épargné par ces phénomènes naturels. De ce fait, ses techniques de construction, qu’elles soient traditionnelles ou modernes, ne seraient actuellement pas adaptées à de tel séisme.

Le béton armé, une solution efficace et durable ?

“Il faut adapter les systèmes traditionnels pour qu’ils puissent résister aux séismes mais le béton armé n’est pas du tout l’unique solution. On le voit dans les essais en laboratoire. Lorsque l’on secoue des murs traditionnels en terre avec des consolidations dans la façon de faire les joints, par exemple, cela ne s’effondre pas. Ça dépend donc de la technique de construction”, explique Quentin Wilbaux. L’architecte souligne également l’avantage indéniable des techniques traditionnelles en termes d’écologie. Plus frais en été, plus chaud en hiver, nettement moins polluant et tout simplement local, le mode de construction traditionnel serait la clé pour un futur viable. “C’est dans l’intelligence traditionnelle marocaine qu’on va trouver les vraies solutions et pas dans des solutions importées de l’international qui arrangent bien toutes les multinationales de matériaux de construction”, juge-t-il.

Une opinion partagée par son ancien collègue à l’école Nationale d’Architecture, Oussama Moukmir, fondateur d’Argilex, une société spécialisée en constructions bioclimatiques faites en matériaux naturels, dans un article de Libération. Oussama Moukmir souligne lui-aussi le fait que la région n’était tout simplement pas connue par “les anciens” comme étant une zone sismique d’où le fait que les constructions n’y soient pas adaptées. L’exode rural et la perte de savoir-faire n’y seraient également pas pour rien dans la destruction massive des villages en terre de la région.

Un avenir compromis pour la ville rouge

Tout comme M. Moukmir, l’architecte belge redoute une réponse institutionnelle au séisme dévastatrice en termes d’écologie et d’héritage architectural. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Marrakech, la ville rouge, était encore jusqu’à 1980 “un ensemble homogène de constructions de terre, collées les unes aux autres”. En 2015, Quentin Wilbaux remarque déjà que ce classement, notamment dû à l’utilisation de cette terre ocre tant appréciée, n’est plus tout à fait mérité. “Un tiers voire un quart des maisons ont peut-être encore gardé leurs murs de terre. La ville rouge est aujourd’hui souvent un décor de béton peint” analysait-il.

Après le séisme survenu ce week-end, force est de constater, selon lui, que le béton “a fait plus de tort que de bien en tout cas par rapport à l’antisismique et par rapport à la préservation du patrimoine de la médina”. Auparavant, les murs mitoyens étaient d’une épaisseur variant entre 60 cm et 1m de large, explique notre interlocuteur. Mais les nouveaux acquéreurs de maison à Marrakech estiment que la moitié de cette largeur leur appartient. Dès lors, ils “grattent” la moitié de ces murs fondamentaux pour y construire leurs murs de béton. “Il y a énormément de maisons dans la médina qui ont complètement déstabilisé l’habitation voisine en diminuant l’épaisseur de ces murs porteurs. On fera sans doute un recensement des dégâts dans la médina de Marrakech et on va probablement se rendre compte que toutes les maisons impactées par le tremblement de terre étaient des maisons dont on n’a pas respecté le système de structure traditionnelle au niveau des murs mitoyens”, conclut notre interlocuteur. Il n’est donc pas surprenant que, même si à première vue la médina de Marrakech semble debout, “dans chaque rue, dans chaque quartier, il y a un mur ou une maison qui sont tombés”.