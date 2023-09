La tempête "Daniel" sème la mort et le chaos en Libye

"Jamais, de notre vivant, la région n'avait connu une tempête d'une telle ampleur", n'a pu que constater la porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Harris, dans une intervention donnée mardi par visioconférence. "Les pluies torrentielles qui sont tombées sur la zone ont affecté entre 1,5 et 1,8 million de personnes, et rayé des hôpitaux de la carte."

Deux barrages ont cédé

Après avoir fait une vingtaine de victimes en Grèce, en Turquie et en Bulgarie, "Daniel" a violemment touché la côte nord-est de la Libye dans la nuit de samedi à dimanche entre les villes de Benghazi et Darna. La combinaison de vents violents et de précipitations intenses a ensuite rapidement provoqué des inondations massives et des coulées de boue, déferlant avec une puissance inouïe des montagnes vers les villes côtières.

Incapables de résister, les deux principaux barrages situés sur la rivière de Wadi Derna ont partiellement cédé vingt-quatre heures plus tard, ouvrant - à leur tour - la voie à une vague d’eau et de boue atteignant parfois plus de trois mètres de haut, détruisant ponts, bâtiments et toute autre structure présente sur son passage.

Paysages apocalyptiques

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux après le drame montrent à peu près toutes la même chose : paysages apocalyptiques, villes coupées en deux, quartiers rayés de la carte, voitures englouties par les eaux, et surtout des centaines de personnes tentant d’échapper tant bien que mal aux flots.

Derna, violemment touchée

À Derna, 100 000 habitants, ville la plus durement touchée par la catastrophe, les secouristes semblaient inévitablement dépassés par la catastrophe. Selon le Croissant-Rouge libyen, trois d'entre eux auraient perdu la vie en tentant de sauver des familles. "Les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement", a indiqué l'un des membres de l'organisation, Tamer Ramadan, lors d'un point presse de l'Onu. "C'est pourquoi le gouvernement de l'Est a lancé un appel à la communauté internationale."

À l’heure de boucler cette édition, Derna restait encore coupée du monde, et dépourvue d’électricité et de moyens de communication. Situé à l’extrême ouest de la côte, Tripoli s’est manifesté. Le gouvernement d’union nationale d’Abdelhamid Dbeibah - rival du gouvernement de l’Est du Premier ministre Oussama Hammad (lire ci-contre) - a en effet annoncé l’envoi de deux avions ambulance, un hélicoptère, 87 médecins, ainsi que des techniciens de la Compagnie nationale d’électricité pour tenter de rétablir rapidement le courant. Le général Khalifa Haftar, qui contrôle l’est du pays, a, lui, annoncé le déploiement de l’armée.

L'Union européenne "suit la situation de près et se tient prête à apporter son soutien", a pour sa part indiqué le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, alors que l'Italie a d'ores et déjà confirmé l'envoi d'une aide, et que des équipes venues de Turquie et des Émirats arabes unis sont également arrivées sur les lieux.