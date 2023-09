"Les combinés Haut-Atlas et Marrakech se vendaient de plus en plus"

Pour l’heure, dans leur avis de voyage, les Affaires étrangères belges indiquent que “suite au tremblement de terre qui a frappé la province d’Al Haouz dans la nuit du 8 septembre 2023, tout déplacement dans la zone incluant Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant est fortement déconseillé jusqu’à nouvel ordre”.

Marrakech, la plus prisée

Or, à côté des randonnées dans le Haut-Atlas qui connaissent un succès grandissant, le haut lieu touristique de la région est incontestablement Marrakech. Selon l’Observatoire du tourisme, 6,5 millions de touristes, principalement venus d’Europe de l’Ouest, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont visité le Maroc au premier semestre 2023, en hausse de 92 % par rapport à la même période une année auparavant, rapporte l’AFP, et parmi toutes les destinations, Marrakech est la plus prisée, avec plus de 4,3 millions de visiteurs. Le tourisme est le nerf de son économie. Au printemps 2020, avec la crise sanitaire, un confinement très strict de trois mois avait été instauré, laissant la cité vidée de ses touristes… et de ses recettes. Alors que le tourisme pèse près de 7 % du PIB du pays, et sans doute bien plus dans la région touchée par le séisme.

La médina, le centre historique de la ville classé à l’Unesco, a été touchée par le séisme. Les monuments historiques de Marrakech sont fermés jusqu’à nouvel ordre, tandis que les souks sont ouverts. Et la Palmeraie, au nord de la médina, n’a pas souffert.

"Pas de dégât majeur" pour le Club Med

Dans la Palmeraie, précisément, le Club Med a un resort, qui “n’a pas subi de dégât majeur et continue d’opérer normalement”, souligne Laura Crabbé, la nouvelle brand manager pour le Benelux du Club. Le resort de Marrakech est fort prisé des Belges : c’était la destination “soleil” numéro 2 pour l’hiver dernier et elle est dans le top 10 de cet été. La nuit de vendredi à samedi, il y avait 41 clients belges dans le resort. “Tout a été bien géré sur place par les équipes, poursuit-elle. Seuls 2 clients, parmi les 9 qui devaient arriver le dimanche, ont modifié leur destination et opté pour Marbella un peu plus tard dans l’année.” Jusqu’au 30 septembre, le tour-opérateur propose aux clients qui devaient partir, “soit de partir s’ils le souhaitent, soit de changer de destination, soit de reporter leur séjour, soit de profiter d’un avoir du montant du séjour”, mentionne encore Laura Crabbé.

”Aucun de nos hôtels n’a été endommagé, relève pour sa part Piet Demeyere, le porte-parole de Tui Belgium. L’aéroport de Marrakech est resté opérationnel. Les vols à destination et en provenance de Zaventem ont donc été assurés dimanche comme prévu.” Et d’ajouter : “La situation est sous contrôle sur place, les clients peuvent y passer leurs vacances. Théoriquement, il n’y a aucune raison d’annuler un voyage. Si toutefois, certains hésitent à partir, nous les invitons à nous contacter pour voir quelles sont les possibilités”. Seules les excursions ou circuits dans l’Atlas sont annulés. Les clients concernés, peu nombreux, peuvent être remboursés ou, dans le cas des circuits, ceux-ci peuvent être remboursés, postposés ou remplacés par une autre destination. Le Maroc est la 6e destination en avion en été pour les clients de Tui Belgium et la 5e en hiver.

Chez Connections, qui envoie chaque année plusieurs milliers de clients à Marrakech et dans la région de l’Atlas, “nous n’avions heureusement aucun client dans la région impactée par le tremblement de terre car la haute saison démarre plus tard dans l’année”, note Frank Bosteels, le porte-parole. “À partir du week-end prochain, nous avons des départs pour le Maroc et les voyages prévus dans les prochains jours seront tous assurés, même si chaque cas s’évalue individuellement. Ceci à l’exception des voyages qui incluent une étape dans l’Atlas. Les autorités comme la population invitent les voyageurs à maintenir leurs projets de séjour, ne fût-ce que pour témoigner leur soutien et solidarité envers un pays qui est à la fois durement touché et en même temps fort dépendant du tourisme pour soutenir son économie”, conclut Frank Bosteels.