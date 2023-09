Face aux catastrophes naturelles, la cartographie est enjeu majeur: "Cartographier, c’est faire exister pour le reste de la société"

À lire aussi

Dans ces deux pays, il ne reste des villes et villages touchés que gravats et poussières. Alors que certaines des zones sinistrées sont déjà très isolées, les dommages les rendent parfois totalement inaccessibles. Routes impraticables ou totalement détruites, ponts abîmés… Autant de complications pour organiser l’arrivée des secours et de l’aide internationale. La cartographie représente alors un enjeu crucial, explique Pierre Defourny, professeur de géomatique et d’aménagement du territoire au Earth and Life Institute de l’UCLouvain. “Il faut pouvoir mobiliser très rapidement toutes les données existantes, quelles que soient les sources. C’est ce qu’on appelle la géomatique”, poursuit-il. Les images aériennes réalisées après une catastrophe, qu’elles proviennent de drones, d’hélicoptère ou de satellites, sont alors comparées aux images qui précèdent le désastre. “Sinon, on ne sait pas combien il y avait de maisons, on ne sait pas si l’inondation concerne des prairies ou des écoles”, souligne le cartographe.

Travailler de cette manière permet trois choses : poser un diagnostic sur l’ampleur de la catastrophe, situer où elle se passe avec précision et pouvoir déployer une stratégie ou une tactique pour venir en aide. “Toute la question est de savoir comment accéder, où implanter le camp de réfugiés ou les abris temporaires, qui sont les gens et par quelles routes les rassembler et les sortir”, détaille le Pr. Pierre Defourny, qui ajoute que “Copernicus (le programme de surveillance de l’état de la Terre de l’UE, NdlR) a un service qui ne fait que ça, le Copernicus Emergency Management Service (CEMS)”.

Les soldats de la géomatique

“Dans les années 2000, il y avait une équipe de volontaires qui se réunissait régulièrement pour faire les para-commandos de la géomatique, se remémore notre interlocuteur. Ils montaient dans le premier avion après une catastrophe et précédaient les secours.” Car si une partie du travail peut être faite à distance, il est parfois nécessaire d’aller sur place pour vérifier avec précision l’état de certains points d’intérêt que “même les meilleures images n’arrivent pas à voir”. Un travail auquel participe l’ONG MapAction, très active dans le domaine. Lors du tremblement de terre qui a touché la Turquie et la Syrie en février, trois volontaires de l’organisation se sont immédiatement rendus sur place à la demande de l’équipe de réserve des Nations unies pour l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe (UNDAC).

Ces équipes locales permettent de consolider le travail réalisé à distance. Une armée de citoyens provenant du monde entier répond en effet présent lors de chaque catastrophe, à l’instar des bénévoles de l’équipe humanitaire d’OpenStreetMap (HOT). Depuis le séisme au Maroc, ils participent à plusieurs projets visant à cartographier les zones les plus touchées. Fatima Eddaoudi, professeure à l’École Nationale de Santé Publique du Maroc, est active dans la communauté OpenStreetMap (OSM) depuis quelques semaines à peine. Elle a créé la branche marocaine et est à l’origine du premier projet, lancé un jour après le séisme. “On a décidé de le débuter rapidement pour cartographier la zone autour de l’épicentre du séisme, en attendant de travailler d’une manière plus structurée avec les équipes HOT, développe la jeune femme. Le but, c’est d’avoir d’abord une carte des bâtiments qui existent dans cette partie-là. On pourra voir les endroits les plus touchés, bien sûr, mais les données qu’on collecte serviront aussi pour des projets ultérieurs de reconstruction.”

Un défi de taille pour la région, où “il n’y avait pas de cartographie, il n’y avait rien du tout dans la plupart des provinces touchées”. Fatima Eddouadi rappelle que la zone comporte de nombreuses difficultés en raison de la géographie de la province d’Al-Houaz, la plus affectée, située dans les montagnes du Haut-Atlas. “C’est très rural. En général, ce sont des douars, de petits villages éparpillés sur les montagnes. Même avant le séisme, les conditions d’accès sont très difficiles vu la nature géographie et l’état des routes, non goudronnées et difficilement accessibles en voiture”, poursuit-elle.

Le premier projet, auquel près de 900 bénévoles ont contribué, est presque terminé. Quatre autres ont été lancés dans la foulée afin d’élargir le périmètre cartographié au reste de la zone sinistrée. “On a vraiment besoin de gens qui ont de l’expérience pour nous orienter vers les bonnes pratiques et pour ne pas perdre de temps”, assure la jeune femme, invitant les personnes expérimentées à participer aux projets.

Projet OpenStreetMap suite au séisme de magnitude 6,8 au Maroc. ©D.R.

“Faire exister pour les autres”

De son côté, le professeur Defourny rappelle que l’ensemble de la planète a été cartographié, mais pas de manière très détaillée. “On a dit où se trouvaient les villes, mais pas les maisons individuelles. On peut dire qu’aujourd’hui, certaines zones sont encore faiblement cartographiées”, explique-t-il. Selon lui, le rythme de mise à jour des cartes est aussi un enjeu majeur lorsque ce type de catastrophe se produit. “C’est pour ça que l’on part des données cartographiques, mais qu’on les complète avec des images satellites d’avant la catastrophe, les plus récentes possible.”

Outre les catastrophes naturelles, les cartographies peuvent aussi s’avérer utiles dans d’autres contextes de crise. “Typiquement, lors d’une épidémie de choléra, l’agent pathogène se disperse par les eaux. C’est très contagieux, il est donc important de savoir dans quelles directions les foyers vont rayonner pour aller vacciner en priorité par là”, précise-t-il. Des projets ont ainsi permis de cartographier tout le réseau d’égouttage de Lubumbashi (RDC) ou en Haïti, permettant de réduire l’importance de l’épidémie.

En cas de crise, la géomatique et les efforts des bénévoles permettent aux intervenants d’atteindre les personnes dans le besoin. “Cartographier, c’est faire exister pour le reste de la société. S’ils ne sont pas cartographiés, ils échappent à tout : au fait de prévoir des écoles, des routes ou d’avoir de l’aide humanitaire”, conclut le professeur. C’est un enjeu majeur.”