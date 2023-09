Tremblement de terre au Maroc : "N'ajoutez pas une catastrophe à la catastrophe : ne fuyez pas notre pays", clame l'Ambassadeur du Maroc en Belgique

À lire aussi

Pourtant, nombreux sont les Marocains et Belgo-Marocains à appeler les touristes à maintenir les voyages au Maroc. "J'ai beaucoup de contacts sur place et on voit que les locaux ont envie que le touriste reste, confie Malik Bensalem, secrétaire international du mouvement des jeunes socialistes. Enormément de Marocains gagnent leur vie grâce au tourisme, à Marrakech et ailleurs. Il ne faudrait pas plonger le pays dans une détresse financière."

L'ambassadeur du Maroc, Mohammed Ameur, ne contredit pas : "La situation dans différentes régions du Maroc, y compris à Marrakech, est calme est normale, confie-t-il. L'agenda touristique de la vie pour les prochaines semaines et mois n'a pas changé. Il n'y a réellement aucune raison qui justifierait une crainte pour la sécurité des touristes. Au contraire, si on avait prévu d'aller au Maroc, il faut y aller. Il faut maintenir la dynamique en maintenant les flux de touristes."

Pour rappel, le Maroc, qui a attiré 10,9 millions de touristes en son sein sur l'ensemble de l'année 2022, a un vaste plan touristique visant à augmenter la capacité hôtelière pour atteindre les 17,5 millions de touristes d'ici 2026. Le récent tremblement de terre pourrait changer la donne. "Il n'y a pourtant aucune raison objective pour justifier de renoncer à des projets déjà prévus. Cela ne ferait que rajouter une catastrophe économie à une catastrophe humanitaire. Ne fuyez pas notre pays !"