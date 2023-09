Gabon: le fils d'Ali Bongo et des proches du président déchu écroués pour "haute trahison" et "corruption active"

Le fils d'Ali Bongo Ondimba et plusieurs proches du cabinet du président gabonais déchu ont été incarcérés et mis en examen mardi notamment pour "haute trahison" et "corruption active", a annoncé mercredi à l'AFP le procureur de Libreville.