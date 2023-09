Assemblée générale des Nations unies: Félix Tshisekedi assure que les élections auront lieu comme prévu, affirme Alexander De Croo

Organiser des élections faisait partie des promesses formulées par Félix Tshisekedi lorsqu'il a pris la tête du pays. Il s'est engagé auprès des ministres belges à mener ces élections, a dit M. De Croo.

"Nous avons parlé des détentions arbitraires de journalistes. Concernant l'assassinat (de Chérubin Okende, NDLR), la Belgique a aidé au rapport d'enquête et il s'avère qu'il n'y aurait pas de lien politique. Pour la détention préventive de journalistes, nous avons demandé qu'une enquête puisse avancer le plus vite possible. Nous avons aussi parlé des tueries. On a posé beaucoup de questions et partagé notre inquiétude", a indiqué M. De Croo.

Concernant la situation dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, et de l'instauration d'une loi martiale, "nous avons demandé beaucoup de prudence et je pense que tout le monde serait perdant dans l'éventualité d'une escalade de la violence, y compris le président", a poursuivi Alexander De Croo. "Cela reste une situation assez délicate et potentiellement tendue."

Les interlocuteurs ont par ailleurs abordé la mission d'observation européenne qui doit être menée dans le cadre des élections. M. De Croo a souligné que des questions demeuraient concernant la sécurité des observateurs.

"La démocratie est un processus d'apprentissage. A chaque élection, on essaie de faire mieux. Nous avons souligné l'importance d'organiser des élections transparentes. Et après les promesses formulées par le président au début de son mandat, ce serait un moyen d'embellir son palmarès."