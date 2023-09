Les djihadistes imposent le blocus autour de la ville de Tombouctou: "Cela démontre l'incapacité des autorités maliennes à gérer l'ensemble du pays"

À Tombouctou, "la ville aux 333 saints", "la perle du désert", la population vit dans la crainte depuis que les djihadistes ont imposé un blocus sur cette ville du Nord du Mali. Tout a commencé le 8 août dernier, quand Tahla Abou Hind, le commandant du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GNIM), alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda, a appelé ses combattants à arrêter tous les camions venant d’Algérie et de Mauritanie.

"On pensait que c'était juste des messages vocaux pour semer la psychose", a expliqué à l'AFP Abdoul Aziz Mohamed Yehiya, un habitant de la ville. "Aujourd'hui, franchement, ce qu'on est en train de vivre, c'est exactement le blocus".

Depuis cet appel, la plupart des axes routiers sont bloqués par des groupes armés. Le "blocus" de la ville sainte fait tourner toute l'économie au ralenti. Les prix s'envolent et certains biens commencent à manquer. Selon plusieurs témoignages recueillis par diverses ONG sur place, l’huile de cuisson et le sucre sont devenus presque introuvables et impayables, le carburant est passé de 750 F CFA le litre à pratiquement 1 500 F CFA (de 1,15 à 2,30 €) et le sac de charbon de 4 000 FCFA à 8 500 FCFA (de 6,2 à 13 €).

Le fleuve et le ciel à l 'arrêt

Le fleuve Niger, qui coule au sud de la ville, a permis un certain temps de contourner la fermeture des routes terrestres pour le transport des biens et des personnes. Mais désormais, les navires restent à quai depuis une attaque imputée aux djihadistes le 7 septembre contre le ferry Le Tombouctou qui a fait des dizaines de morts. Plus un seul navire ne circule dans la région. L'option aérienne est aussi à l'arrêt depuis que la compagnie Sky Mali, seule à desservir la ville située au centre du Mali, a annulé ses vols après une attaque à l’obus dans le périmètre de l’aéroport.

Ce blocus de Tombouctou rappelle celui sur la ville de Boni, dans la région de Mopti, un peu plus au sud, en mai 2022. La Katiba Serma, elle aussi membre du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, avait alors décidé de punir par ce siège les habitants de la ville accusés de collaborer avec l'armée malienne et ses partenaires russes. Des négociations menées entre les groupes armés et les représentants locaux avaient permis de lever le blocus quatre mois plus tard.

La junte minimise...

La junte militaire au pouvoir à Bamako, confrontée à une multitude de défis sécuritaires dans quasiment tout le pays et un regain de tension dans le nord, minimise les effets d'un blocus qu'elle se garde de qualifier ainsi. Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maïga a proné la résilience le 5 septembre en rencontrant des représentants de Tombouctou: "Il faut tout sacrifier pendant un moment pour inverser la tendance. Cela se fait dans la douleur".

Un message peu audible pour les quelque 30 000 habitants de la ville qui subissent ces privations et qui craignent une détérioration des conditions sécuritaires. C'est que depuis l'amorce du départ des troupes onusiennes de la Minusma, priées de plier bagages par la junte au pouvoir, les djihadistes resserrent encore un peu plus leur étau dans la région. Des obus tombent régulièrement aux abords de la ville augmentant encore la tension et la grogne.

Si elle refuse d'évoquer la progression des djihadistes et les graves soucis sécuritaires dans le nord du pays, la junte, arrivée au pouvoir après les coups d'État successifs d'août 2020 et de mai 2021, a été contrainte d'annoncer un nouveau report des élections et le retour des civils au pouvoir. Initialement, les militaires avaient annoncé qu'ils rendraient les rênes du pays à des civils élus après des élections présidentielle et législatives initialement programmées en février 2022. Aujourd'hui, les législatives sont enterrées. Le gouvernement a annoncé qu'il organiserait "exclusivement, l'élection présidentielle pour sortir de la Transition".