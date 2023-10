"Le salaire mensuel de 21 000 dollars suscite les vocations": 25 000 candidats pour les 500 sièges de l’Assemblée nationale congolaise

Une véritable explosion des vocations politiques (le pays compte plus de 900 partis reconnus, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur) au regard des précédents rendez-vous électoraux. En 2018, ils n’étaient en effet que 15 000 candidats à s’être inscrits pour ces législatives, soit une augmentation de 60 % de candidats en cinq ans.

Le chiffre est d’autant plus surprenant que la Ceni avait dû, en juillet dernier, prolonger d’une semaine la date de fermeture des 171 bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) ouverts sur l’ensemble du territoire, faute de candidats en nombre suffisants. “Il faut dire qu’avec un salaire mensuel qui dépasse les 21 000 dollars, nos députés sont parmi les mieux payés de la planète. De quoi faire naître des vocations”, persifle un homme d’affaires congolais qui ajoute : “cette véritable inflation annonce déjà une explosion des recours post-électoraux car il y aura beaucoup de déçus”.

Plusieurs formations absentes

Des déçus, ce scrutin en a déjà fait dans les rangs du parti Ecidé du candidat à la présidentielle Martin Fayulu qui avait demandé aux membres de sa formation politique de ne pas se présenter à ces législatives exigeant que la Ceni organise au préalable un véritable audit indépendant du fichier électoral. “Nous allons demander à la Ceni de rouvrir les bureaux d’inscription”, expliquait un des lieutenants du patron d’Ecidé dans la foulée de l’annonce de la candidature de son champion samedi 30 septembre. “Mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions sur la réponse de Monsieur kadima”, ajoutait-il.

”Il ne faut pas perdre de vue que le Front Commun pour le Congo, la plateforme politique de l’ancien chef de l’État Joseph kabila, a aussi décidé de ne pas participer à ce scrutin, même si de nombreux membres de cette famille ont fait défection et sont partis vers d’autres formations, essentiellement celles au pouvoir. Sans ces absences, on aurait atteint des chiffres bien plus vertigineux sur la ligne de départ”, enchaîne un membre de la société civile qui pointe aussi “les niveaux de rémunération des députés, plus qu’une passion soudaine pour le débat politique, pour expliquer le nombre très élevé d’inscrits “.

Des millions de dollars

La Ceni a encore expliqué que seules 3 955 femmes s’étaient inscrites pour ces législatives, un chiffre qui a provoqué une sortie musclée de Bintou Keita, la cheffe de la Monusco et représentante du Secrétaire général des Nations Unies en RDC. “Je déplore et condamne les diverses attaques et intimidations qui entravent la participation des femmes aux scrutins. Dans ce contexte, je salue le courage des femmes candidates, mais regrette que leurs candidatures ne représentent qu’une augmentation de 6 % par rapport aux législatives de 2018, soit un total de 17 % des candidatures cette année contre 11 % en 2018.”

Cet afflux de candidats aura néanmoins le mérite de remplir les caisses de la Ceni. En effet, chaque candidat doit débourser 1,6 million de francs congolais (+/- de 650 dollars) non récupérables au moment du dépôt de la candidature. La Ceni a donc empoché un peu plus de 19 millions de dollars dans cette opération.