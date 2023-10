La Tunisie décline l’aide européenne pour juguler la migration illégale : “Le refus de Kais Saïed répond à l’ambiguïté de la Commission”

Deux jours avant sa volte-face surprise, Kais Saïed avait annulé samedi la visite d’une délégation de la Commission européenne, prévue la semaine dernière pour poursuivre les discussions sur la mise en œuvre du protocole d’accord. “Ce geste de mauvaise humeur pouvait être perçu comme un indicateur de l’agacement et de l’impatience du président tunisien”, relève le politologue Hasni Abidi, directeur du Centre d’études de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (Cermam), selon lequel “l’ambiguïté que l’Union européenne entretient depuis le début sur les moyens à allouer à la Tunisie est à l’origine de ce revirement”. Les milliers de migrants parvenus à Lampedusa ces dernières semaines témoignent aussi d’un certain relâchement au niveau du dispositif de contrôle sur les côtes tunisiennes.

Pas de bienveillance sans respect

Pour l’UE, il ne fait pas de doute que le président tunisien escomptait bien plus que la somme annoncée il y a quinze jours. De son côté, Kais Saïed prétend que le problème réside moins dans le montant que dans le manque de respect dont témoigne la Commission européenne. “La Tunisie qui accepte la coopération n’accepte pas tout ce qui relève de l’aumône ou de l’indulgence, car notre pays et notre peuple ne veulent pas de la bienveillance et ne l’acceptent pas quand elle est sans respect”, a déclaré lundi le chef de l’État tunisien.

”La Tunisie sait que la lutte contre la migration clandestine demande des dotations financières importantes. Kais Saïed a bien lu l’accord de partenariat sur la migration entre l’Union européenne et la Turquie. Et il ne voit pas pourquoi la Tunisie serait payée au rabais pour effectuer le même travail. Il a d’ailleurs utilisé le terme 'sadaqa' en arabe, un mot très fort qui signifie l’aumône, c’est-à-dire ce que l’on donne à celui qui en a besoin”, explique Hasni Abidi, auteur du livre Moyen-Orient-Afrique du Nord. Les nouvelles dynamiques, à paraître en janvier 2024. “Cela fait bien sûr partie de son registre populiste mais cela dit aussi le refus d’une relation dominant-dominé”.

Giorgia Meloni a pris la balle au bond ce jeudi en disant souhaiter une nouvelle approche des relations avec les pays africains, empreinte de “respect” et surtout sur un pied d’égalité. “La relation avec les pays africains doit changer parce que nous avons une approche paternaliste avec ces pays, comme si nous nous sentions supérieurs, ce qui n’est pas la bonne façon de traiter ces affaires”, a expliqué la présidente du Conseil des ministres italien, qui faisait partie de “l’équipe européenne” à avoir conclu l’accord de juillet.

Saïed comme Ben Ali

L’Union européenne a peut-être aussi envisagé de pouvoir “compter sur le président Kais Saïed comme elle avait pu compter sur Ben Ali par le passé pour faire la police à ses frontières”, souligne pour sa part l’essayiste Hatem Nafti, observateur avisé de la Tunisie depuis la révolution de 2011. Depuis le 25 juillet 2021, où Kais Saïed a commencé à s’arroger tous les pouvoirs, “l’Union européenne spécule sur le rôle que pourrait jouer ce régime autoritaire. Mais Kais Saïed a compris qu’elle tolérait son autoritarisme tant qu’il gardait ses frontières”.

Devant ce qu’Hasni Abidi estime être le “début d’une crise”, Hatem Nafti souligne le caractère “imprévisible” et “impulsif” du président tunisien pour affirmer que la porte n’est sans doute pas tout à fait fermée. Car, “au vu d’autres dossiers comme celui de la négociation d’un prêt avec le FMI, il y a souvent une différence entre la parole présidentielle et les actes du gouvernement”.