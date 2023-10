La Tunisie en proie à une épidémie de grèves de la faim: "Toute personnalité à la pensée indépendante risque la prison pour n’importe quelle raison"

Depuis un peu plus de deux ans, le président de la République Kais Saïed s’est arrogé la plupart des pouvoirs, en gelant le Parlement avant d’en faire élire un autre lui étant favorable et en mettant la justice au pas. Il gouverne ainsi par décret avec pour objectif déclaré une réforme complète du système de gouvernance, dans un contexte de crise économique et de paupérisation accrue.

Sans qu’aucun motif ne lui eut été signifié, Abir Moussi a rejoint d’autres figures politiques de premier plan emprisonnées depuis février dernier dans le cadre d’une affaire touchant, selon la justice tunisienne, à la “sûreté de l’État”. Au rang de celles-ci figurent l’ex-président du Parlement Rached Ghannouchi, chef du parti islamiste Ennahda et rival suprême du président. Arrêté le 17 avril, l’opposant de 82 ans a entamé une grève de la faim vendredi dernier, le 29 septembre. Soit, d'après son parti, la seule solution possible face à “la détermination du pouvoir à écarter les opposants par des dossiers judiciaires sans fondements”.

Le “règne de l’arbitraire”

Critique virulent de M. Saïed, l’universitaire Jawhar ben Mbarek, un responsable du Front de salut national (FSN) arrêté en février, avait quant à lui cessé de s’alimenter trois jours plus tôt. Une manière de s’opposer à l’état de fait actuel selon lequel “toute personnalité politique ou nationale ayant une pensée indépendante risque la prison pour n’importe quelle raison”, a expliqué Ahmed Néjib Chebbi, explique le président du FSN, une plateforme politique regroupant pour l’essentiel des réseaux militants chapeauté par Ennahda. “Les libertés se sont effondrées dans notre pays parce que les institutions ont été cassées, la constitution déchirée, le pouvoir accaparé par une seule personne. C’est le règne de l’arbitraire”.

Cinq autres codétenus de Jawhar ben Mbarek ont fait de même, tels l’avocat et ex-ministre Ghazi Chaouachi, cofondateur du Courant (social-) démocrate (Attayar), et Issam Chebbi, secrétaire général du parti de centre-gauche Al Joumhouri. Arrêtés le 22 février, ceux-ci ont tous vu leur détention préventive être prolongée de quatre mois à la fin août.

À lire aussi

Grève générale... de la faim

C’est précisément pour attirer l’attention sur le sort de ces détenus politiques dont les droits sont bafoués par un “président autoritariste et complotiste” que l’essayiste Hatem Nafti, auteur d’ouvrages de référence sur la Tunisie de l’après-révolution (dont Tunisie, vers un populisme autoritaire ?), s’est astreint à une grève de la faim solidaire de trois jours, qu’il a levée mercredi. Et il relaie l’appel à une grève générale... de la faim en ce 5 octobre.

Depuis son coup de force du 25 juillet 2021, dénoncé comme un coup d’État par ses détracteurs, le chef de l’État oppose à ceux-ci l’arme des poursuites judiciaires. Et ce, d’autant plus facilement que Kaïs Saïed a multiplié ces derniers mois les pressions sur les magistrats et a matraqué une rhétorique conspirationniste faisant état de menaces contre son grand projet pour la nation. Les arrestations de février l’ont toutes été pour “complot contre la sûreté de l’État”. Mais, plus globalement, sont visées des personnalités des milieux politique, syndical, juridique, médiatique… soit l’ensemble de ces corps intermédiaires dont il a déclaré vouloir se passer.

À regarder également sur LaLibre.be