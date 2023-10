RDC : Félix Tshisekedi dépose officiellement sa candidature à la présidentielle

Cette démarche est intervenue dans la foulée des congrès, d'abord de sa famille politique, l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), ensuite de l'Union sacrée de la Nation (USN, une vaste plateforme qui soutient l'action du président et forme sa majorité parlementaire) qui l'avaient désigné comme candidat unique en vue de briguer un second mandat à la tête de la RDC.

"Nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat, nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va remporter haut la main cette élection", a lancé samedi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga, qui est également l'un des membres du présidium de l'USN.

Après le dépôt de son dossier, M. Tshisekedi est devenu le seizième candidat à la présidence de la République.

Parmi les autres candidats figurent le sénateur et ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, qui préside le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement (LGD), le président du Mouvement lumumbiste progressiste (MLP), Franck Diongo Shamba, les opposants, Martin Fayulu Madidi et Moïse Katumbi, un autre ex-Premier ministre Adolphe Muzito Fumutshi, le prix Nobel de la Paix Denis Mukwege et Constant Mutamba, qui dirige la Dynamique progressiste de l'opposition, la DYPRO.