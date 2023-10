Niger: le président renversé Mohamed Bazoum est avec sa famille et se porte bien

Le président nigérien Mohamed Bazoum, renversé fin juillet par un coup d'Etat et accusé par le pouvoir militaire d'avoir tenté de s'évader, se trouve à Niamey avec sa femme et son fils et se porte bien, a appris dimanche l'AFP auprès de son entourage.