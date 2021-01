Algérie: Saïd Bouteflika acquitté dans l'affaire de "complot"

Afrique

AFP

Une cour d'appel militaire en Algérie a acquitté samedi le frère et ex-conseiller du président déchu Abdelaziz Bouteflika et deux ex-patrons du renseignement, qui avaient été condamnés à 15 ans de prison pour "complot" contre l'armée et l'Etat, a indiqué l'agence officielle APS.