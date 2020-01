AfriqueExclusif Isabel Dos Santos, la milliardaire aux biens gelés en Angola: "On a créé la figure d’une soi-disant princesse africaine assise sur un compte en banque fabuleux" Hubert Leclercq

Le 31 décembre 2019, la justice angolaise décrétait la saisie conservatoire des actifs d’Isabel Dos Santos, la fille de l’ancien président angolais José Eduardo Dos Santos. Un tribunal civil de la ville de Luanda réclame à une des femmes d’affaires les plus riches d’Afrique et à son mari Sindika Dokolo la somme de 1,1 milliard de USD qui constitueraient des manques à gagner dans plusieurs partenariats commerciaux. Dans le paysage politique et économique angolais cette décision tombe comme un coup de tonnerre. L’onde de choc touche également le Portugal où la puissante femme d’affaires détient de nombreux intérêts à travers des participations dans les secteurs bancaire, pétrolier, des télécoms et de la télévision. "Du Portugal, il nous est revenu que depuis plusieurs mois l’Angola exerce une pression diplomatique et politique énorme pour essayer d’obtenir des mesures visant à mettre en difficulté mes investissements". Entretien exclusif.