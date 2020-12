Centrafrique: un humanitaire de MSF tué, des locaux de la Croix-Rouge saccagés

Afrique

AFP

Les ONG Médecins sans frontières, dont l'un des employés a été tué, et le Comité international de la Croix rouge (CICR), ont dénoncé mercredi "la nouvelle vague de violence" et les combats qui se poursuivent en Centrafrique après les élections présidentielle et législatives de dimanche.