Afrique Conférence internationale de Berlin: fin de traversée du désert politique pour la Libye? Vincent Braun

La conférence internationale qui se tiendra dimanche à Berlin va-t-elle marquer un nouveau départ dans la stabilisation politique de la Libye ? Au moins les récents efforts diplomatiques, déployés suite à la montée des tensions militaires observées ces dernières semaines, ont-ils repris avec une certaine intensité. Six jours après leur visite à Moscou à l’initiative de la Russie et de la Turquie visant à modeler un accord de principe sur un cessez-le-feu, les deux camps en conflit se retrouvent dans la capitale allemande pour tenter de consolider le processus de paix et de réamorcer le processus de consolidation étatique amorcé il y a plus de quatre ans par l’Onu.