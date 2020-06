Conflit libyen: un incident en Méditerranée expose les faiblesses de l’opération européenne © Reporters Afrique M.U.

Entre la Russie et la Turquie, qui s’opposent dans le désastre libyen, s’imposant ainsi comme les deux poids lourds du conflit à même de le résoudre, l’Union européenne peine à faire entendre sa voix. Pour tenter de mettre fin (ou du moins d’apaiser) cette guerre civile qui se déroule à ses portes, les Vingt-sept ont mis sur pied, non sans difficulté, l’opération aérienne, satellitaire et terrestre intitulée Irini (paix, en grec) pour surveiller le respect de l’embargo de l’Onu sur les armes en Libye. Un incident survenu mercredi en Méditerranée met cependant en lumière les faiblesses de cette opération, déployée en mer le 7 mai dernier.