"Mais ce n’est pas parce qu’on a fait de nets progrès que nous ne sommes pas exposés , souligne Olivier Manigart, collaborateur scientifique de l’ULB. Il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas assez efficaces face à une épidémie de ce type. Quand on voit les dégâts qu’elle fait en Europe, on doit être inquiet. Car si on a fait des progrès en amont, côté hospitalier, on manque de tout. Au Burkina Faso, pays de 20 millions d’habitants, je pense qu’on dispose de deux respirateurs. Quand on prend les hôpitaux de référence, ils sont déjà à la limite alors qu’on est à 33 cas ce jeudi. Ils seront vite débordés."