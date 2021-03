De l’eau dans le gaz entre l’Église et la présidence au Congo: "Tout ça est digne d’un activisme insurrectionnel" Afrique Marie-France Cros

© AFP Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo.

La présidence de la République démocratique du Congo n’a pas apprécié du tout d’être rappelée à l’ordre par la Conférence des évêques catholiques qui, dans un message publié lundi, a déploré une "régression" des droits de l’homme et appelé à éviter un retard des élections de 2023. Son communiqué, publié par l’agence APA mercredi, dénonce "des discours aux senteurs politiques, des accointances avec des officines obscures, tout ça est digne d’un activisme insurrectionnel". Le même jour, un tweet de Kasongo Mwema, porte-parole de Félix Tshisekedi, indiquait que ce communiqué présidentiel avait été envoyé dans la "précipitation" et sans respecter "toutes les procédures pour être mis en ligne". On peut en conclure que le porte-parole du Président reconnaît la maladresse du texte mais que celui-ci en dit long sur l’état d’esprit à la présidence.