Mercredi, la police de Lagos a annoncé avoir découvert une nouvelle "usine à bébés". Il s’agit d’établissements illégaux dans lesquels des femmes et jeunes filles enceintes sont gardées sous clé jusqu’à leur accouchement et la vente du bébé par les exploitants de cette prison clandestine. Il s’agit le plus souvent de jeunes filles peu scolarisées, issues de milieux pauvres. Dans certains cas, les jeunes filles et femmes ont été violées pour qu’elles enfantent afin de permettre cet impensable élevage.