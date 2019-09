Après avoir évincé son prédécesseur islamiste en juillet 2013, l’ex-maréchal al-Sissi n’a cessé de répéter qu’il étoufferait toute tentation révolutionnaire. "Ceux qui croient répéter ce qui s’est passé en 2011 ne me connaissent pas bien", avait prévenu le chef de l’État en 2018, à la suite des brefs mouvements de colère suscités par l’explosion du prix du ticket de métro. La peur d’être à son tour renversé s’est traduite par des vagues d’arrestations sans cesse plus larges et imprévisibles. Les ONG estiment à 60 000 le nombre de prisonniers politiques. À plusieurs reprises, des appels à manifester contre la vie chère et le régime ont circulé sur les réseaux sociaux. Sans conséquence réelle dans les rues, jusqu’au 20 septembre.