La ministre française des Armées, Florence Parly, et ses homologues estonien et tchèque ont déclaré la pleine capacité opérationnelle de la force Takuba, un groupement de forces spéciales européennes destiné à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes, a annoncé vendredi son ministère.

Lancée le 27 mars 2020 à l’initiative de la France, la task force Takuba fait partie de l’opération anti-terroriste française Barkhane. Elle est composée de forces spéciales européennes qui forment, conseillent et accompagnent au combat des unités maliennes dans le Liptako, une région proche de la frontière du Niger et du Burkina Faso où sont concentrés plusieurs groupes djihadistes liés à l’État islamique au grand Sahara (EIGS) et à Al-Qaïda.

À Gao et à Ménaka, les Estoniens, les Tchèques et les Suédois sont engagés quotidiennement en opérations en accompagnement d’unités maliennes. L’Italie a débuté son déploiement.

D’autres pays vont rejoindre Takuba dans les prochains mois, précise le ministère des Armées. La Belgique a ainsi discrètement décidé la semaine dernière d’affecter trois militaires comme officiers de liaison au sein de la force Takuba.

Deux d’entre eux seront déployés au Mali et le troisième le sera au Tchad à compter du 19 avril, a précisé vendredi le ministère de la Défense à l’agence Belga.

Takuka totalise déjà plus d’une vingtaine de missions, et a été engagée au feu à plusieurs reprises. Elle a été déployée dans les dernières opérations majeures de Barkhane, Bourrasque et Éclipse.

Selon le ministère des Armées, la force Takuba est aujourd’hui "un véritable laboratoire d’intégration au combat des partenaires européens".

"Les Européens travaillent et opèrent avec les Maliens. Ils restent déterminés à poursuivre leurs efforts pour combattre les groupes armés terroristes dans la bande sahélo-saharienne", conclut le communiqué.