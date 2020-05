Deux Casques bleus déployés au Mali sont décédés de la pandémie de Covid-19, les premiers parmi les quelque 100.000 militaires et policiers déployés dans une quinzaine de missions de paix dans le monde, a annoncé vendredi l'Onu. "Malheureusement, hier (jeudi) et aujourd'hui (vendredi), deux de nos collègues militaires sont morts à cause du Covid-19", a déclaré le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, lors d'une cérémonie au siège de l'Onu en hommage aux Casques bleus victimes dans des conflits.

"L'un était du Cambodge, l'autre du Salvador, tous deux membres de la Minusma", l'opération de paix de l'Onu déployée au Mali, a-t-il précisé.

L'Onu a confirmé qu'il s'agissait des premiers Casques bleus dont la mort a été imputée directement à la pandémie.

En incluant les militaires, les policiers, les civils et tous les personnels affiliés, au jour de vendredi, le nombre total de contaminations atteignait 137 cas dans les opérations de paix, avec 53 malades guéris et les deux morts évoquées par M. Guterres, a précisé l'Onu.

La Minusma au Mali est l'opération la plus touchée avec 90 cas de contamination confirmés, 43 malades guéris et les deux morts annoncés par Antonio Guterres.

Viennent ensuite les missions de paix en République démocratique du Congo (Monusco), avec 21 contaminations confirmées et trois malades guéris à ce jour, et en Centrafrique avec 17 contaminations et deux malades guéris.

D'autres cas de contamination parmi les Casques bleus ont été signalés au Soudan du Sud, au Liban, en Israël et au Darfour, a précisé l'Onu.

En 2019, 83 militaires, policiers et civils de 39 pays différents, ont perdu la vie dans des opérations de paix de l'Onu.