La dernière patiente atteinte du virus Ebola est sortie de l'hôpital dimanche à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les autorités recherchent une autre patiente qui s'est évadée, ce qui retarde la fin de l'épidémie.

Dimanche, une fillette de sept ans est sortie du Centre de traitement d'Ebola (CTE) de Beni où elle avait été admise le 13 avril, a constaté un correspondant de l'AFP. Elle était la dernière patiente, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui parlait samedi d'"un seul patient confirmé" au CTE de Beni. "Aucun nouveau cas confirmé de la maladie à virus Ebola n'a été notifié pour le 7e jour consécutif", ajoutait l'OMS.

Pour autant, les autorités sanitaires ne peuvent pas relancer le compte-à-rebours de la fin de l'épidémie (42 jours au total, soit deux fois la durée maximale d'incubation de 21 jours). "On va commencer à compter les 42 jours à partir du moment où l'on va trouver l'évadée qui s'est soustraite aux équipes de riposte", a déclaré le maire-adjoint de Beni Modeste Bakwanamaha à la presse. Il a lancé un appel aux proches de la fugitive: "Que la famille qui la garde se dise qu'elle est responsable des malheurs de la ville de Beni et de la province du Nord-Kivu".

La RDC était sur le point de déclarer la fin de l'épidémie le lundi 13 avril. Mais un nouveau cas a été déclaré par les autorités le vendredi 10 avril. Au total, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué 2.279 personnes pour 3.461 cas (3.316 confirmés et 145 probables) depuis sa déclaration officielle le 1er août 2018. Plus de 300.000 personnes ont été vaccinées. La dixième épidémie sur le sol congolais est la deuxième la plus grave de l'histoire depuis l'identification du virus en 1976, après celle de 2013-2016 en Afrique de l'Ouest (plus de 11.000 morts). La RDC a aussi enregistré au total 442 cas de Covid-19 dont 28 décès depuis le 10 mars, la plupart à Kinshasa. Cinq cas ont été enregistrés dans le Nord-Kivu dont deux à Beni. Tous ont été déclarés guéris dans cette province.