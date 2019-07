Des opposants égyptiens en exil seraient menacés de connaître le même sort que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné et dépecé dans le consulat de son pays à Istanbul. Certains d’entre eux n’ont pu s’empêcher de faire l’analogie après la vidéo diffusée la semaine dernière de leur ministre de l’Immigration à Toronto. S’exprimant devant les expatriés égyptiens au Canada, Nabila Makram demande : «Si quelqu’un dit du mal de notre pays, on lui fait quoi ? On coupe.» Joignant le geste à la parole, elle passe sa main à travers sa gorge mimant une décapitation. Avec le sourire.

