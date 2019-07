Le cas du patient atteint de fièvre hémorragique Ebola et arrivé impunément à Goma (capitale du Nord-Kivu, en RD Congo) le week-end dernier - et décédé mardi alors qu’il était renvoyé à Butembo, épicentre de l’épidémie d’où il venait - est venu rappeler à toute la région que la contagion est possible. Et si Ebola se propageait au Burundi? (...)