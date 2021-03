Ethiopie: libération des quatre journalistes et traducteurs arrêtés au Tigré

Deux traducteurs éthiopiens collaborant pour l'Agence France-Presse et le Financial Times, un journaliste de la BBC et un journaliste local ont tous été libérés mercredi matin après avoir été détenus ces derniers jours au Tigré, dans le nord de l'Ethiopie, a annoncé le traducteur de l'AFP Fitsum Berhane.