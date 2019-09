La Belgique et la République démocratique du Congo (RDC) ont conclu mardi à Bruxelles trois - et non quatre, comme attendu - accords qui concrétisent la fin de la profonde crise diplomatique qui a entaché les relations durant deux ans les relations entre la RDC et son ancienne puissance coloniale.

La ministre congolaise des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a signé trois Memorandums d'entente (MoU) avec d'une part son homologue belge, Didier Reynders, et d'autre part avec le ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo.

La signature s'est déroulée dans la prestigieuse galerie des glaces du Palais d'Egmont à Bruxelles, sous l'oeil du président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite officielle en Belgique, et du Premier ministre démissionnaire, Charles Michel, à l'issue d'une réunion intergouvernementale.

Le premier MoU porte sur la tenue régulière de consultations politiques bilatérales. Outre la remise en place d'ambassadeurs dans les deux pays - le Belge Johan Indekeu a remis vendredi dernier la copie de ses lettres de créance à Mme Marie Nzeza et la RDC doit encore désigner prochainement son chef de poste en Belgique - , le document porte notamment sur la réouverture des consulats généraux belge à Lubumbashi (sud-est de la RDC) et congolais à Anvers, fermés par Kinshasa au plus fort d'une crise diplomatique causée par les critiques belges sur le report, à plusieurs reprises, des élections qui se sont finalement tenues fin de l'an dernier.

Le texte prévoit aussi un appui à l'Ecole nationale de l'administration (ENA) à Kinshasa ainsi que la formation de diplomates congolais.

Les autres documents concernent la poursuite de la coopération au développement belge en RDC - elle aussi suspendue en 2017 par le régime de l'ancien président Joseph Kabila - et la consolidation des programmes en cours d'exécution, accompagnés d'un programme de transition.

"La conclusion d'un nouveau programme de coopération sera la responsabilité du prochain gouvernement fédéral", précise un communiqué conjoint de MM. Reynders et De Croo.

Un mémorandum en matière de finances a enfin été conclu mardi, permettant la relance d'une coopération dans ce domaine. Une reprise de la coopération au niveau des Banques centrales a également été examinée.

Aucun accord n'a toutefois été signé en matière de coopération militaire, alors que M. Tshisekedi s'était, dans une interview publiée lundi par le journal 'Le Soir", montré demandeur pour une réhabilitation du camp d'entraînement commando de Kota-Koli (province de l'Equateur, dans le nord-ouest)et de la reprise de la coopération à Kindu (Maniema, est), où l'armée belge a formé une brigade des Forces armées de la RDC (FARDC).

"La signature des MoU témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs relations sur le plan diplomatique et confirme la redynamisation de la relation de grande proximité qui existe entre la RDC et la Belgique, dans le cadre d'un partenariat réciproque, renouant avec la croissance et le développement durable", soulignent les deux ministres dans leur communiqué.

"La Belgique, avec ses partenaires internationaux, s'engage à soutenir les efforts et réformes annoncés par les autorités congolaises, en tenant compte des progrès concrets en faveur de la population", conclut le texte.