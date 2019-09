Le président congolais Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, arrivé lundi soir en Belgique, a été officiellement accueilli mardi en fin de matinée par le Premier ministre Charles Michel au Palais d'Egmont pour une rencontre avec les principaux ministres du gouvernemental fédéral démissionnaire. L'accueil officiel, avec les honneurs militaires, sur fond d'hymnes nationaux - Debout Congolais et la Brabançonne - joués par la Musique des Guides, s'est déroulé dans la cour d'honneur du Palais d'Egmont à Bruxelles.

MM. Michel et Tshisekedi ont passé en revue les troupes avant le début d'une rencontre entre les principaux ministres du gouvernement belge - Didier Reynders pour les Affaires étrangères et la Défense, Alexander De Croo pour la Coopération au développement et Pieter De Crem pour l'Intérieur - et la délégation congolaise, qui comprend notamment la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza.

Cette "réunion gouvernementale" doit se conclure par la signature de Memorandum d'entente (MoU) et lettres d'intention. Ces documents portent notamment sur la réouverture des consulats belge à Lubumbashi (sud-est de la RDC) et congolais à Anvers, fermés par Kinshasa au plus fort d'une crise diplomatique causée par les critiques belges sur le report, à plusieurs reprises, des élections qui se sont finalement tenues fin de l'an dernier.

D'autres concernent la définition d'un programme "transitoire" de coopération au développement - après la suspension des activités de l'agence belge Enabel en RDC -, l'établissement d'un "dialogue politique à haut niveau" entre Bruxelles et Kinshasa et une possible reprise de la coopération militaire entre les deux pays, interrompue abruptement par le régime Kabila en avril 2017.

Le roi Philippe recevra ensuite M. Tshisekedi en audience au Palais royal, avant une photo officielle avec les épouses, la reine Mathilde et la "première dame" Denise Nyakeru.