De nouvelles violences, mercredi, ont encore aggravé la tension en Côte d’Ivoire après la présidentielle du 31 octobre, où se présentait le chef de l’État sortant, Alassane Ouattara pour un troisième mandat interdit par la Constitution mais autorisé par la Cour constitutionnelle.

Depuis l’Europe, où il est en exil pour fuir des poursuites intentées contre lui après qu’il eut rompu son alliance politique avec Ouattara, l’ex-Premier ministre Guillaume Soro a appelé mercredi soir l’armée à "agir" contre le régime pour soutenir le "Conseil national de transition".

Celui-ci a été proclamé cette semaine par deux figures de l’opposition, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’Guessan, qui ne reconnaissent pas la réélection de M. Ouattara. Ses principaux dirigeants sont bloqués chez eux par les forces de l’ordre.

Guillaume Soro a été le chef politique du mouvement armé qui a soutenu Alassane Ouattara quand la victoire électorale de ce dernier, en 2010, n’a pas été reconnue par le président sortant Laurent Gbagbo ; la crise ainsi suscitée avait fait 3 000 morts. L’influence de Guillaume Soro sur les quelque 8 000 de ses ex-combattants ayant intégré l’armée est difficile à mesurer.

Il a appelé les "soldats, sous-officiers et officiers" à "agir pour mettre un terme au spectre de la guerre civile", dans une déclaration sur les réseaux sociaux. Il a aussi appelé "les corps constitués à désobéir aux ordres illégaux" du régime et à "rallier le Conseil national de transition" dont il se dit "membre", et "la population à se lever et à poursuivre la désobéissance civile", à laquelle avait incité l’opposition ivoirienne avant l’élection.

La candidature d’Alassane Ouattara et les appels de l’opposition ont réveillé l’hostilité entre nordistes et sudistes créée par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo depuis 1993 dans des objectifs politiques.