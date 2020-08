Surnommé le "Golden Boy" pour ses réussites en affaires, Hamed Bakayoko, 55 ans, désigné récemment Premier ministre de Côte d’Ivoire, a un profil atypique, qui a contribué, avec son caractère notoirement bon vivant, à le rendre populaire, au-delà du camp du président Alassane Ouattara. Militant politique et patron de presse dans les années 1990, ministre dans les années 2000, il est devenu un pilier du régime.

Né à Abidjan dans une famille de classe moyenne, ce musulman au physique athlétique s’intéresse dès sa jeunesse au journalisme et à la politique.

"HamBak" commence dans l’édition où il crée en 1991 le journal Le Patriote, quasi-organe du Rassemblement des Républicains (RDR), le parti d’Alassane Ouattara, auquel il adhère dès sa fondation en 1994. En 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie, première station commerciale de Côte d’Ivoire. Ce qui le rapproche du milieu du showbiz, dans lequel il aime s’afficher.

Son ascension politique commence vraiment dans les années 2000. En 2003, il devient ministre pour la première fois. Il ne quittera plus le gouvernement. Pendant toute la décennie de crise ivoirienne jusqu’à son dénouement en 2011, il occupe le portefeuille des télécommunications et des nouvelles technologies, sous le régime de l’ex-président Laurent Gbagbo. Avec l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara, il hérite du stratégique ministère de l’Intérieur, qu’il conservera jusqu’en 2017. Il est alors nommé ministre d’État, ministre de la Défense et n° 2 du gouvernement. Il doit gérer plusieurs mutineries dans l’armée.

Son nom avait circulé comme présidentiable, avant la désignation en mars du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d’octobre. Après la mort inattendue de ce dernier d’un infarctus, M. Bakayoko avait été désigné pour assurer l’intérim à la primature. Il devra ramener l’opposition à la table des négociations, pour que la présidentielle du 31 octobre se déroule dans les meilleures conditions - le président Alassane Ouattara vient d’annoncer qu’il briguerait finalement un 3e mandat.

Hamed Bakayoko est marié à une avocate, chrétienne originaire de l’Est, avec laquelle il a eu quatre enfants.