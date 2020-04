Le gouverneur du Haut-Katanga a remercié le président Félix Tshisekedi pour avoir fait évacuer près de 500 militaires et policiers "irréguliers" de cette province, ajoutant que "la sécurité se portera sans doute mieux". La tension ne cessait d’augmenter à Lubumbashi, voire à Kolwezi, en raison de la hausse du nombre d’attaques à main armée, dont la population soupçonne des policiers et militaires d’être complices ou auteurs.

C’est le media de Kinshasa Actualité.cd qui a publié dimanche la lettre du gouverneur Jacques Kyabula, envoyée au chef de l’État pour le remercier d’"avoir décidé du départ de tous les militaires et policiers et situation irrégulière vers les bases de Kamina et d’ailleurs pour un recyclage et une orientation plus tard".